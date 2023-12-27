Kunjungi Solo, Alam Ganjar Nikmati Kuliner di Festival Jajanan UMKM Pasar Gede

SOLO - Di sela-sela menghabiskan waktu liburannya, Alam Ganjar mengunjungi Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, putra daei Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu mendatangi Pasar Gede yang saat ini tengah mengadakan festival jajanan UMKM

Di sana, Alam datang untuk menikmati dan mencicipi jajanan yang di jual di tempat tersebut.

Dia memulai menjelajahi jajanan malam sekaligus bercengkrama dengan banyak masyarakat yang menyadari kedatangannya. Tak sedikit masyarakat yang juga meminta foto bersama dirinya.

"Mas Alam foto Mas Alam," teriakan sejumlah warga yang melihat kedatangan Alam, Selasa (26/12/2023).

Saat menjelajahi kuliner, Alam terlihat mencicipi kuliner seperti cumi goreng, es teh kampul, durian bahkan membeli mainan anak-anak.

Pria yang saat ini tengah merelease serial Pengalaman di kanal youtube milik pribadinya tak sungkan menerima ajakan berfoto dan berinteraksi bersama warga di tempat sekitaran Balaikota Solo tersebut. Alam guyub bersama warga yang antusias menerima kedatangannya di Solo.