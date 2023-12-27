Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bertemu Sesepuh PDIP di Klaten, Ganjar Sebut Tak Ada Pragmatisme

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |09:29 WIB
Bertemu Sesepuh PDIP di Klaten, Ganjar Sebut Tak Ada Pragmatisme
Ganjar Pranowo di Klaten. (Foto: TPN)
A
A
A

KLATEN - Dalam lawatannya ke Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menemui sejumlah sesepuh PDIP di Taman Kuliner MPP Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten pada Selasa (26/12/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar makan dan ngobrol bareng di angkringan yang terdapat di dalam taman kuliner itu. Ganjar dan para sesepuh PDIP pun terlihat akrab santai bersama sambil ditemani warga Klaten.

 BACA JUGA:

"Inilah kesempatan saya bisa berkeliling seluruh Indonesia hari ini di Jawa Tengah di Solo Raya bisa bertemu dengan senior senang sekali," ujar Ganjar di lokasi.

Ganjar menyebutkan bahwa semangat para sesepuh dan senior partai banteng moncong putih itu selalu loyal dan militan dalam memberikan dukungan.

Dari mereka, Ganjar mempelajari semangat perjuangan dan idealisme kerakyatan yang terus dipelihara. Sehingga membuat semangat Capres berambut putih itu terus berkobar.

 BACA JUGA:

"Mendapatkan cerita semangat perjuangannya, ada idealismenya, tidak ada transaksi pragmatisnya. Semangat kita jadi tambah menyala-nyala," kata Ganjar.

Sementara itu salah satu sesepuh PDIP Klaten bernama Petruk, mengungkap salah satu pembahasannya dengan Ganjar. Salah satunya soal politik membangun kekompakkan dan persaudaraan untuk memupuk kerukunan.

"Politik itu kan dibikin untuk membangun kekompakkan persaudaraan. Jadi kita politik ya politik, untuk membangun kerukunan kekompakkan," ucap Petruk.

