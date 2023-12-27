Ngeri, Begal Beraksi Siang Bolong Dekat Mapolsek Tanggungharjo Grobogan

Korban begal di dekat kantor polisi

GROBOGAN - Viral video aksi begal beraksi di siang bolong di Depan Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan.

Dalam rekaman vidio berdurasi 1 menit dua detik itu menjelaskan bahwa seorang sopir jadi korban aksi begal dengan senjata tajam itu.

Pelaku diketahui dua orang dengan mengendari motor menunju truk hijau dengan dua orang yang diduga korban .

Padahal lokasi aksi begal tersebut tak ada 500 meter dari Mapolsek Tanggungharjo.

"Aksi begal terjadi di depan Kantor Kecamatan Tanggungharjo. Pelaku dua orang memakai motor matik dan membawa sajam. Pelaku berhasil membawa dompet dan ponsel korban," jelas suara lelaki dalam rekaman vidio beredar.

Tak hanya itu, dalam vidio juga dinarasikan pelaku mengancam dengan sajam dan melukai korbannya. Lengan tangan kanan korban yang diduga sopir truk ini tampak merah dengan luka sepanjang sekitar 2 cm.

Kanit Reskrim Polsek Tangungharjo, Iptu Gunawan membenarkan kejadian begal siang bolong dekat Mapolsek tersebut.