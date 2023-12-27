Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jokowi Cek Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Rogojampi Banyuwangi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:18 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (27/12/2023).

Kunjungannya ke pasar tersebut adalah untuk mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok.

Setibanya di sana, Presiden langsung mengunjungi sejumlah kios dan bertanya langsung kepada para pedagang terkait kondisi harga dimulai dari harga cabai, bawang merah, hingga beras.

Siti, salah satu pedagang yang dihampiri oleh Presiden menyampaikan bahwa Presiden bertanya kepada dirinya mengenai harga jual cabai.

“Harga cabai Rp75 ribu–cabai kecil, cabai besar Rp50 ribu,” kata Siti dalam keterangannya terpisah.

Siti pun menyampaikan bahwa harga tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya yang bisa mencapai hingga Rp100 ribu perkilogramnya.

“Semoga bisa turun lagi harga-harga kebutuhan pokok,” tuturnya.

Sementara itu, Nina, penjual sembako menuturkan bahwa Presiden juga turut mengecek mengenai harga beras serta stok beras stabilisasi pasokan harga pasar (SPHP) dari Bulog. Nina menyampaikan bahwa distribusi beras SPHP di pasar tersebut tergolong lancar.

“(Presiden bertanya) Stoknya berjalan lancar? Pengirimannya lancar? Lancar alhamdulillah enggak pake telat buat masyarakat,” ujar Nina.

Halaman:
1 2
      
