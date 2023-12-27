Tim BKO Bentuk 31.472 Satgas Khusus TPS Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Caleg PDIP, Oktafiandi membentuk satuan tugas khusus untuk mengawal suara PDIP di Jawa Barat X. Nantinya satu TPS akan dikawal sebanyak delapan orang Satgassus Pemilu Baraya Kang Okta atau (BKO) untuk Pilpres dan Pileg.

"Ada 3.934 TPS secara keseluruhan di Kabupaten Ciamis. Semua jejaring tim BKO sudah terbentuk dengan jumlah total se-Kabupaten Ciamis 31.472 orang," kata Oktafiandi dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Pria yang juga Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar-Mahfud itu menambahkan, Satgassus ini telah mamasuki tahapan Training of trainer (TOT) yang dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan.

"Mereka akan diberikan pemahaman tentang visi dan misi serta program kerja Ganjar-Mahfud ke depan untuk disampaikan kepada para pemilih. Contoh seperti Program KTP Sakti yg banyak belum diketahui oleh masyarakat manfaatnya," jelasnya.

Selain itu, masing-masing Satgassus bertugas untuk mendatangai minmal 5 rumah per hari, door to door mensosialisasikan pasangan Ganjar-Mahfud.

Dalam TOT, para Satgassus juga dibekali pengetahuan tentang aturan kampanye, serta aturan-aturan PKPU, sehingga di hari pencoblosan, mereka akan mengawal proses secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS ke kecamatan serta pleno kabupaten. Oktafiandi menjelaskan, beberapa kecamatan di Kabupaten Ciamis telah dilakukan TOT.

"Hari ini pelaksanaan TOT bertempat di Kecamatan Lakbok dengan jumlah peserta hampir 1000 orang. Saya akan berkeliling memberikan TOT di semua kecamatan selama satu bulan ke depan. Tidak hanya di Ciamis, termasuk Kota Banjar, Kabupaten Kuningan serta Kabupaten Pangandaran," jelasnya.