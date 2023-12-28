Potret Kesederhanaan Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman, Makan di Warteg Pinggir Jalan

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I, KH. Yusuf Mansur dan Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 6, Wahyu Nur Iman dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) secara spontan mampir untuk makan di Warung Tegal (Warteg) pinggir Jalan Raya Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis (28/12/2023) siang.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Ustadz Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman mampir setelah kegiatan bazar minyak goreng murah yang diikuti ratusan warga Kelurahan Gedong. Diketahui 500 liter minyak goreng disediakan bagi masyarakat dengan cukup menebus sebesar Rp5 ribu/liter.

BACA JUGA: Kapolri Rotasi Kapolres Metro Jaksel dan Jaktim

Terlihat Ustadz Yusuf Mansur dengan cekatan memilih menu di Warteg berupa telur balado dan cah kangkung tanpa nasi. Ia pun berkelakar era kemajuan layar sentuh dimulai dari Warteg.

"Touch screen (Warteg) sudah ada sejak kita SMP," kelakar Yusuf Mansur.