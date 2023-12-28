Kisah Ikan Tawar Raksasa yang Memakan Ikan Piranha untuk Sarapan, Panjang 4 Meter dan Berat 200 Kg

BOLIVIA - Guillermo Otta Parum telah memancing di Sungai Amazon, yang melewati Bolivia sepanjang hidupnya, selama lebih dari 50 tahun.

Awalnya Guillermo menangkap ikan asli, seperti berbagai jenis ikan lele yang menghuni sungai.

Namun kemudian muncullah ikan air tawar raksasa, yang dikenal secara lokal sebagai paiche atau Arapaipma Gigas, nama ilmiahnya.

“Saya pikir makhluk ini adalah ular air, ia akan menyerang apa saja, memakannya akan berdampak buruk bagi Anda, mungkin beracun,” kenangnya.

Faktanya, ini adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia, panjangnya bisa mencapai 4 meter dan berat 200 kg (440lb) atau lebih.

Diperkirakan setiap tahun, paiche menyebar 40 km lebih dalam ke sungai-sungai di lembah Amazon.

Federico Moreno, direktur Pusat Penelitian Sumber Daya Perairan Universitas Otonom Beni, mengatakan ukuran dan selera makan ikan ini menjadikannya ancaman serius terhadap stok ikan asli.

“Ikan ini merupakan ikan teritorial, ia mengambil alih perairan dan menakuti spesies asli. [Itu] adalah salah satu masalah serius. Spesies lain melarikan diri dari pemangsa dan memasuki perairan lain yang lebih jauh, lebih terpencil. dan sulit diakses,” terangnya.

Tidak ada yang tahu pasti tahun berapa paiche pertama kali muncul di Bolivia.