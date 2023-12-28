Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Pasukan Mongol Dibuat Kocar-kacir Oleh Panglima Besar Majapahit saat Jamuan Makan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |07:33 WIB
Kala Pasukan Mongol Dibuat Kocar-kacir Oleh Panglima Besar Majapahit saat Jamuan Makan
Ilustrasi kerajaan Majapahit (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Cerita mengenai kala pasukan Mongol dibuat kocar-kacir oleh Panglima besar Majapahit saat jamuan makan. Hal ini berawal saat kedatangan pasukan Mongol diketahui oleh Raden Wijaya yang telah bermukim di kawasan hutan Tarik, dekat Muara Kali Brantas.

Menantu Kertanegara ini pun berencana mengajak pasukan Mongol untuk bekerjasama membalaskan dendamnya menghancurkan Kediri.

Dalam hal ini membuat Panglima besar Majapahit mengetahui. Hal itu tertulis dalam buku 'Kumpulan Cerita Majapahit' karya penulis Ayuhanafiq, RB.Abd. Gani, Evi Sudyar, terbitan Dinas Pendidikan Kabupaten.

Simak kisah kala pasukan Mongol dibuat kocar-kacir oleh Panglima besar Majapahit saat jamuan makan:

Dalam hal ini, Raden Wijaya meminta bantuan pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Dirinya berjanji akan tunduk pada Kerajaan Mongol jika mampu menang.

