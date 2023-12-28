Kepala Pj Gubernur Pecah Dilempar Batu, Massa Lukas Enembe Juga Serang Kapolda Papua

JAKARTA – Ribuan massa pendukung Lukas Enembe menghancurkan sejumlah fasilitas umum di sepanjang Jalan Sentani, Papua.

Sebelumnya, massa mengarak jenazah Lukas Enembe dari Bandara Sentani menuju Stakin. Massa pendukung ini bertindak anarkis dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang akan berlangsung secara tertib.

Namun mendadak, massa melempari fasilitas umum yang ada di sepanjang jalan yang mereka lewati. Mereka juga menjarah salah satu ATM di Sentani, serta membakar kendaraan dan memecahkan mobil yang parkir di pingir jalan.

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri juga menjadi sasaran amuk massa saat pengantaran jenazah Lukas Enembe. Namun, sejumlah anggota Polisi berhasil mengamankan Irjen Mathius dan membawanya ke tempat yang aman.

Sebelumnya, (Pj) Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun juga terluka dilempari batu oleh massa yang mengamuk.

"Iya benar, beberapa massa yang melakukan kerusuhan menyasar ke pejabat Pj Gubernur," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (28/12/2023).

Namun Benny belum memerinci soal peristiwa kericuhan tersebut hingga saat ini. Kericuhan itu diketahui dari video yang beredar. Dalam video tersebut, sejumlah pendukung Lukas Enembe terlihat berlarian dan berteriak di jalan raya.