HOME NEWS JATIM

Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum ke Mahfud : Semoga Jika Kembali Lagi Sudah Jadi Wapres

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |15:13 WIB
Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum ke Mahfud : Semoga Jika Kembali Lagi Sudah Jadi Wapres
Mahfud MD saat silaturahmi ke Ponpes Miftahul Ulum, Sidoarjo, Jatim, Kamis (28/12/2023). (MPI/Danandaya Arya)
A
A
A

 

LUMAJANG - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023). Kehadiran Mahfud MD disambut antusias ribuan santri yang telah menunggu.

Terlihat para santri, Mahfud, dan para pengasuh pondok pesantren menyanyikan lagu Yalal Waton. Acara tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat setempat dan wali para santri.

Pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum, KH Muhammad Husni Zuhri mengaku, senang lantaran Mahfud MD menyempatkan diri bersilaturahmi ke tempatnyai. Sebab, sejak Mahfud masih menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ia telah mengundang untuk datang ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

Dia berharap, Mahfud suatu saat bisa kembali ke Lumajang dan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Ia juga mendoakan agar jika kembali ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Mahfud MD telah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Hadir selanjutnya kalinya sudah jadi wakil presiden," ucap KH Husni.

"Amin," sambung ribuan santri.

Sebagaimana diketahui, dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Mahfud akan menyampaikan bentuk motivasi kepada santri agar bisa meraih kesuksesan. Sebab Mahfud juga sempat mondok sebagai santri.

Halaman:
1 2
      
