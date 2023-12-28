Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum Sebut Ganjar-Mahfud Pasangan Nasionalis dan Religius

LUMAJANG - Pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum, KH Muhammad Husni Zuhri, menyebut pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai sosok nasionalis dan religius. Mahfud bersilaturahmi ke pondok pesantren tersebut untuk memberikan motivasi kepada para santri.

"Karena beliau Pak Mahfud ini kan kebetulan bergandengan dengan Pak Ganjar. Ini saya kira nasionalis dan religius," ucap KH Husni, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Kabupaten Lumajang, Kamis (28/12/2023).

Dia berharap, pasangan Ganjar-Mahfud nantinya bisa membawa perubahan yang positif untuk kemajuan Indonesia.

"Kami mohon betul nanti untuk menjaga keseimbangan ke depan menuju yang lebih baik, untuk membangun NKRI, harapannya semuanya seperti itu," ujarnya.

Diketahui, dalam kunjungannya ke Jawa Timur Mahfud menyampaikan motivasi kepada santri agar bisa meraih kesuksesan.

Sebelumnya dia telah memberikan motivasi kepada ribuan santri di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Disana dia mengungkapkan memberikan tips agar kelak bisa menjadi orang sukses.