Jubir Timnas AMIN: Tidak Mungkin Pilpres Satu Putaran

JAKARTA - Juru Bicara Timnas AMIN, Eva Sundari meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran.

Hal itu, sesuai dengan data dan riset yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan menunjukkan data presentase dari hasil survei pasangan calon (paslon) yang mana angkanya tak terpaut jauh antara paslon 1, 2 dan 3.

"Kita sepakat di titik itu ya (dua putaran) bahwa semua tampaknya stabil, tetapi komposisinya yang berbeda. Riset-riset juga baru keluar terutama meneliti pasca debat," kata Eva dikutip dari tayangan YouTube Sindo Prime, Kamis (28/12/2023).

"Kami gembira, karena teman-teman PKS juga sedang finalisasi riset terakhir, hasilnya sama bahwa tidak mungkin satu putaran," tambah Eva.

Eva menambahkan, jika paslon nomor urut 1 mengalami kenaikan elektabilitas setekah debat yang pertama, dengan menempatkan AMIN di posisi kedua. Dengan demikian, Eva percaya bahwa Pilpres akan berjalan dengan dua putaran nantinya.

"Tentu untun data internal dan data eksternal tampaknya linear ini, menunjukkan bahwa objektifitas dari survei internal kami maupun eksternal, tampaknya tidak bertentangan, jadi ini kabar gembira bagi kami, untuk ngegas terus," ujar Eva.