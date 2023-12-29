Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bawaslu dan Polresta Pekanbaru Edukasi Penyandang Disabilitas Berpartisipasi di Pemilu 2024

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:25 WIB
Bawaslu dan Polresta Pekanbaru Edukasi Penyandang Disabilitas Berpartisipasi di Pemilu 2024
Polresta Pekanbaru memberikan edukasi Pemilu Damai untuk warga penyandang disabilitas. (Foto: Banda Haruddin)
PEKANBARU - Bawaslu Kota Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru menyambangi sepasang suami istri (pasutri) penyandang tunarungu dan tunawicara, Zulkarnain Nasution-Rosita. Dalam kunjungannya, Kapolresta AKBP Jeki Rahmat Mustika menggalakkan Pemilu Damai di masyarakat.

Polresta Pekanbaru menggandeng ahli bahasa untuk untuk berkomunikasi dengan keduanya. Ahli bahasa menyampaikan tentang pemilu yang damai di tengah perbedaan pilihan. Polisi juga memberikan bantuan sembako kepada pasangan suami istri tersebut.

Kedatangan rombongan disambut hangat pihak keluarga. Bangun Sitepu, abang dari Rosita mengatakan kalau adiknya akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Keduanya sudah memiliki pilihan.

"Adik saya ini biasanya ikut kalau Pemilu. Saya setiap hari berbahasa isyarat dengan keduanya. Saya selalu ikut membantunya jika ada kesulitan misal kalau menuju TPS mana dan apa kendala saat berada di TPS saya bantu, tapi tidak pernah mengintervensi siapa pilihannya. Kadang mereka berbeda pilihan, tapi seperti yang dibilang Pak polisi, Pemilu harus damai," ucap Bangun Sitepu di rumah adiknya, Jalan Adi Sucipto II RT 03 RW 03 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Jumat (29/12/2023).

Zulkarnain sendiri sehari-hari berprofesi sebagai pekerja bangunan. Sementara istrinya ibu rumah tangga. "Mereka punya satu anak dan masih di SD dekat sini," imbuhnya.

Dalan kunjungannya, Polresta Pekanbaru didampingi pihak Bawaslu. "Kedua pasangan suami istri ini sudah terdaftar sebagai daftar pemilih. Kita berterima kasih kepada semua pihak ikut membantu menyukseskan Pemilu terutama yang juga membantu penyandang disabilitas yang mau berpertisipasi dalam Pemilu," ucap salah satu anggota Bawaslu.

