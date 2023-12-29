Ganjar Luncurkan Program SMK Gratis untuk Keluarga Miskin: Bukan Cerita Mustahil

WONOGIRI - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo, kembali melaunching program unggulannya bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD untuk memberantas kemiskinan struktural di tingkat nasional.

Kali ini, Ganjar meluncurkan program 'SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin' di Lapangan Pule, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat (29/12/2023).

Program tersebut digagas setelah melihat keberhasilan program sekolah gratis SMKN Jateng, yang dibuat Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah di periode pertama kepemimpinannya tahun 2014.

"Setelah kita melihat praktik yang sudah berjalan untuk SMKN Jateng untuk keluarga miskin dan mereka langsung bisa kerja, maka Ganjar-Mahfud berkeinginan ini untuk dijadikan program kita kembangkan secara nasional," kata Ganjar.

Diketahui, SMKN Jateng telah meluluskan sebanyak 1.837 siswa. Dari jumlah lulusan tersebut, sekitar 80 persen di antaranya langsung terserap di dunia kerja dan perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun luar negeri.

Berdasarkan hal itu, Ganjar menyampaikan keseriusannya untuk menasionalkan SMKN Jateng jika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.