HOME NEWS JATENG

Sosok Ganjar Pranowo di Mata Caleg Perindo Jateng: Tulus dan Teruji

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |21:42 WIB
Sosok Ganjar Pranowo di Mata Caleg Perindo Jateng: Tulus dan Teruji
Caleg Perindo Ernie Setiawati (Foto: Riyan Rizki Roshali)
WONOGIRI - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Surakarta Dapil 2 dari Partai Perindo, Ernie Setiawati menggambarkan sosok calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebagai orang yang tulus dalam melakukan segala pekerjaan.

Hal itu ia sampaikan di sela-sela kegiatan Kampanye Ganjar Pranowo di sejumlah lokasi di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).

Ernie juga menyebutkan, segala yang dilakukan Ganjar sudah teruji ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

“Ya sosok Pak Ganjar tulus, dan sudah teruji, terbukti beliau di Jateng (Jawa Tengah) juga udah bagus, progresnya juga udah banyak sekali,” kata Ernie.

Selain itu, Ernie juga menilai bahwa Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang memang dari bawah atau wong cilik. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa pasangan yang didukung Partai Perindo yang diketuai oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu mengerti keresahan masyarakat bawah pada umumnya.

“Kalau saya ambil pointnya memang pak Ganjar kan memang dari wong cilik ya, Pak Mahfud juga dari wong cilik. Jadi kalau dari wong cilik pasti lebih paham bagaimana situasinya masyarakat Indonesia, terutama wong cilik,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
