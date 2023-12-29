Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ajak Purnawirawan Jenderal TNI Polri Berkampanye, Mahfud: Kalau Masih Anggota Aktif Dilarang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:22 WIB
Ajak Purnawirawan Jenderal TNI Polri Berkampanye, Mahfud: Kalau Masih Anggota Aktif Dilarang
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
BANYUWANGI - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD melakukan kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023). Dia turut membawa dua jenderal purnawirawan TNI dan Polri.

Dua jenderal tersebut yakni, Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar Mahfud, Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan dan Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud, Laksamana Madya (Laksdya) TNI (Purn) Agus Setiadji. Keduanya mendampingi Mahfud dalam acara musyawarah kebangsaan bersama nelayan dan petani se-Banyuwangi.

Kemudian saya membawa dua Jendral disini, satu jendral Luki Hermawan ini dari TPN pusat, Mantan Kapolda Jawa Timur. Kemudian bapak Jenderal Agus Setiadji, TPD Jawa Timur," ucap Mahfud dalam pidatonya di Muncar, Banyuwangi.

Dia menegaskan, berani membawa dua orang petinggi TNI dan Polri itu karena memang sudah purna tugas dan hal tersebut tidak dilarang. Sebab jika masih aktif menjadi aparat negara, TNI dan Polri harus bersikap netral.

