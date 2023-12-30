Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wanita Ini Ajukan Tuntutan Malpraktik Atas 30 Prosedur Gigi dalam 1 Kali Janji Temu

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:03 WIB
Wanita Ini Ajukan Tuntutan Malpraktik Atas 30 Prosedur Gigi dalam 1 Kali Janji Temu
Wanita ini ajukan tuntutan malpraktik usai 30 prosedur gigi dalam 1 kali janji temu (Foto: Pexels)
A
A
A

MINNESOTA - Seorang wanita asal Minnesota, Amerika Serikat (AS) Kathleen Wilson telah mengajukan tuntutan malpraktik terhadap seorang dokter gigi. Wilson mengklaim bahwa dia mengalami cedera parah setelah melakukan lebih dari 30 prosedur dalam satu janji temu di klinik dokter Eden Prairie.

Dalam gugatan perdata yang diajukan minggu lalu terhadap Dr. Kevin Molldrem and Molldrem Family Dentistry di Pengadilan Distrik Hennepin County, Wilson mengklaim dia harus pergi ke dokter gigi lain untuk memperbaiki “pekerjaan lalai” Molldrem, yang telah menyebabkan cedera parah.

Wilson menuduh Molldrem melakukan prosedur delapan mahkota tiruan, empat saluran akar, dan 20 tambalan dalam satu kunjungan pada Juli 2020.

Menurut gugatannya, Molldrem juga memberi Wilson anestesi jauh melebihi dosis yang direkomendasikan dan terlibat dalam pemalsuan catatan medismengenai jumlah anestesi yang diberikan.

CNN telah menghubungi Molldrem tetapi belum mendapat tanggapan.

Menurut pernyataan tertulis, pengacara Wilson, Nathaniel Weimer, mengatakan mereka menahan Dr. Avrum Goldstein, seorang dokter gigi yang bertugas di fakultas di sebuah universitas Florida, sebagai saksi ahli untuk meninjau catatan Wilson.

Dalam laporan tertanggal 14 November, Goldstein mengakui diagnosis Molldrem bahwa hampir setiap gigi di dalam mulut Wilson mengalami pembusukan adalah benar. Goldstein mengatakan perlakuan Molledrem terhadap Wilson adalah salah.

Menurut Goldstein, Wilson memerlukan respons yang lambat, bijaksana, hati-hati, dan terukur terhadap penyakitnya dan mencoba mengisi setiap lubang di setiap gigi di mulutnya dalam satu kunjungan adalah tidak mungkin dilakukan secara manusiawi.

