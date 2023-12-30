Humor Gus Dur: NU Tidak Ke Mana-Mana

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) tidak berpolitik praktis setelah mencanangkan kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984.

Namun, NU di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tetap memiliki posisi politik penting.

Melansir nu.or.id, Sabtu (30/12/2023), terbukti ketika Soeharto berulang kali menginginkan Gus Dur tidak terpilih lagi menjadi Ketua Umum PBNU, tapi upaya Soeharto selalu menemui kegagalan.

Gus Dur menjadi “faktor politik”. Kala itu, unsur NU di PPP masih terus berkonsultasi, baik dengan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU maupun dengan Rais ‘Aam PBNU KH Achmad Siddiq, dan Rais NU lainnya seperti KH Yusuf Hasyim dan KH MA Sahal Mahfudh.