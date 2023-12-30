Sosialisasi Pemilu Damai, Polresta Pekanbaru Bantu Penyandang Disabilitas

PEKANBARU - Polesta Pekanbaru melakukan sosialiasi damai kepada warga Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Saat sosialiasi untuk pemilu damai, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika bertemu dengan penyandang disabilitas.

Dia adalah R Manalu (49) dan suaminya Jamros Nainggolan (44). Kapolresta pun turun dari mobil dan menyambangi Pasutri (pasangan suami istri) tersebut. Kedua nya pun turun dari becak motornya yang berisi peralatan nempel ban. Keduanya sehari sehari berprofesi sebagai penambal ban motor di seputaran Sidomulyo Timur.

Setelah bertemu, Kombes Jeki pun langsung menyapa pasutri tersebut dan menanyakan kesaharian keduanya. Kemudian Kapolresta Pekanbaru juga memperhatikan motor yang dibawa Jamros yang terlihat sudah tidak terawat.

Kombes Jeki memberikan sembako kepada penyandangan disabilitas. Terlihat keduanya terharu atas pemberian bantuan. Selain itu Kapolresta Pekanbru juga membantu Jamros untuk membuat SIM.

"Kita juga memperbaiki sepeda motor Bapak Jamros agar lebih layak, kita bantu buat SIM," ucap Kombes Jeki, Sabtu (30/12/2023).

Melihat R Manulu turun dari memakai tongkat dan sebalah kaki tidak ada, Kombes Jeki pun berempati. Dia pun menawarkan untuk dibelikan kaki palsu, mendengar hal itu, R Manalu berlinang air mata.

"Terimakasih Pak Kapolresta Pekanbaru atas bantuan yang benar benar kita disangka rezekinya," ucapnya penuh haru.