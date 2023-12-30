Bangun SMK Gratis di Setiap Kabupaten-Kota, Ganjar Siapkan Rp50 Triliun

WONOGIRI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan, program SMK Gratis bagi rakyat miskin sangat mungkin direalisasikan. Sebab, program tersebut hanya membutuhkan anggaran Rp50 triliun.

Menurut Ganjar, anggaran tersebut bisa dialokasikan dari anggaran pendidikan di APBN dan APBD yang dipatok sebesar 20 persen dari total anggaran. Anggaran pendidikan di APBN 2023 tercatat sebesar Rp612,2 triliun.

“Kami pernah menghitung, anggarannya sekitar Rp50 triliun. Jadi tidak terlalu mahal kan. Artinya itu jauh lebih sistematis untuk direalisasikan,” ucap Ganjar di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).

Capres 2024 berambut putih itu menjelaskan, program SMK Gratis tersebut bukan sekolah baru yang akan dibangun. Namun, hasil konversi SMK yang sudah ada, untuk disesuaikan dengan kebijakan bebas biaya alias gratis bagi anak dari keluarga miskin.

“Kami tidak membuat yang baru, tetapi mengonversi beberapa SMK untuk dijadikan SMK Gratis bagi anak dari keluarga miskin. Makanya dari sisi anggaran tidak terlalu mahal. Menurut saya ini jauh lebih produktif,” tuturnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan, program ini merupakan pengembangan dari program SMK vokasi di Jateng di mana para lulusan bisa langsung bekerja.

Untuk tahap pertama, minimal 1 SMK Gratis akan dihadirkan di setiap kabupaten/kota, sehingga anak dari keluarga miskin bisa masuk SMK tanpa biaya. Lalu, saat lulus mereka bisa siap bekerja.

“Setelah kita melihat praktek yang sudah berjalan untuk SMK Vokasi di Jateng dan mereka langsung bisa kerja, maka Ganjar-Mahfud berkeinginan untuk mengembangkan secara nasional,” terangnya.

Capres 2024 yang diusung Partai Perindo ini mengungkapkan, secara sistematis program SMK Gratis ini merupakan salah satu upaya dari Ganjar-Mahfud untuk menuntaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas SDM.