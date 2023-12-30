Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar : Bansos Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |10:03 WIB
Ganjar : Bansos Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat
Ganjar meminta penyaluran bansos tidak dipolitisasi karena itu hak rakyat. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

 

BOYOLALI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak dipolitisasi pada tahun politik saat ini. Itu karena, kata Ganjar, bansos merupakan hak rakyat.

Hal itu dikatakan Ganjar saat ditanyakan terkait usulan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai diselenggarakan.

“(Penyaluran Bansos) jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat,” kata Ganjar kepada wartawan di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar menyebutkan, pada tahun politik saat ini, bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik. Ia kemudian menyinggung ada pihak yang mengatakan jika Ganjar-Mahfud tidak akan melanjutkan bansos.

“Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan ‘jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos’. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan gitu,” ucapnya.

“Bansos itu disetujui oleh DPR, setelah diusulin pemerintah. Secara sektoral saya kira Kemensos yang sudah menyiapkan ya dan itu rutin,” tuturnya.

Ia menegaskan, apabila ada bantuan tambahan akibat kondisi kemasyarakatan merupakan hal yang baik. Kendati begitu, dalam tahun politik, menurutnya, akan ada pihak yang mengklaim bansos tersebut.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada perbaikan pada proses penyaluran. Ia menjelaskan dengan adanya KTP Sakti penyaluran bansos itu akan lebih tepat sasaran.

“Jadi dengan identitas itu seluruh profil masyarakat penerima manfaat itu sudah ter-capture di situ, sehingga lebih tepat sasaran. ini yang dari dulu tidak pernah selesai. Waktu saya jadi Gubernur itu juga begitu kok. Kenapa datanya selalu berubah begitu. Ini segera diambil tindakan lebih cepat. Maka kalau dengan KTP, sudahlah satu KTP saja nanti di dalamnya sudah terekam data kependudukannya,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/512/2968169/mardiono-sowan-ke-kiai-di-semarang-jelang-akhir-masa-kampanye-LTMlggVyfC.jpg
Mardiono Sowan ke Kiai di Semarang Jelang Akhir Masa Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/337/2968087/mahfud-md-ajak-seluruh-elemen-jaga-negara-sebagai-pengabdian-kepada-allah-vGxKwTOfhV.jpg
Mahfud MD Ajak Seluruh Elemen Jaga Negara sebagai Pengabdian kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/337/2965517/ganjar-tegas-kritisi-prabowo-soal-program-makan-siang-gratis-tidak-tepat-atasi-stunting-z8DpvA9kN1.jpg
Ganjar Tegas Kritisi Prabowo soal Program Makan Siang Gratis: Tidak Tepat Atasi Stunting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/337/2963150/handphone-aiman-witjaksono-disita-tpn-ganjar-mahfud-akan-laporkan-penyidik-ke-propam-2eZDBOuxHH.jpg
Handphone Aiman Witjaksono Disita, TPN Ganjar-Mahfud Akan Laporkan Penyidik ke Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/512/2961209/pesta-rakyat-di-semarang-ganjar-pranowo-hadir-sapa-puluhan-ribu-pendukungnya-UOBOOEIdj5.jpg
Pesta Rakyat di Semarang, Ganjar Pranowo Hadir Sapa Puluhan Ribu Pendukungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/337/2945999/wni-di-taipei-sudah-terima-surat-suara-pemilu-tpn-ganjar-mahfud-kelalaian-serius-nwI8W2ssrn.jpeg
WNI di Taipei Sudah Terima Surat Suara Pemilu, TPN Ganjar-Mahfud: Kelalaian Serius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement