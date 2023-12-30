Ganjar-Mahfud Jadikan Perempuan Bagian Penting Menuju Indonesia Unggul

LAMONGAN - Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu program pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Perempuan berperan penting dalam mewujudkan generasi bangsa menuju Indonesia unggul. Program tersebut disosialiasikan oleh tim pemenangan Ganjar-Mahfud di depan ratusan perempuan di Lamongan, Jawa Timur pada Jumat 29 Desember 2023 sore.

Di depan lima ratusan perempuan dari berbagai latar belakang usia, pekerjaan dan organisasi, Jaleswati Pramordhawardani, selaku Ketua Deputi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memberikan pencerahan terkait pentingnya peran perempuan dalam membangun generasi menuju Indonesia unggul.