Di Pasar Rakyat Kebon Agung Boyolali, Ganjar Dicurhati soal Kedelai Langka

Ganjar Pranowo dicurhati soal kedelai langka saat mengunjungi Pasar Rakyat Kebon Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). (MPI/Riyan Rizki)

BOYOLALI - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengunjungi Pasar Rakyat Kebon Agung, Jalan Mangu Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023) pagi.

Saat kunjungan tersebut, salah satu seorang warga mengeluhkan kelangkaan kedelai kepada Ganjar. Warga tersebut mengatakan hal ini sudah berlangsung selama satu pekan.

“Pak Ganjar kedelai mulai langka Pak,” ucap warga kepada Ganjar.

“Dari kapan?,” tanya Ganjar.

“Ini satu minggu enggak turun ke Solo Pak,” timpal warga.

“Satu minggu nggak ada? Dari?,” tanya Ganjar lagi.

“Dari gudang katanya sudah tutup Pak,” ucap warga.

“Tahu atau tempe?,” tanya Ganjar.

“Tahu,” timpal warga.

Ganjar yang kemudian mengetahui kelangkaan itu kembali mempertanyakan dari mana pedagang membeli untuk memenuhi stok kedelai tersebut.

Ganjar menyarankan agar pedagang untuk ikut dalam sebuah koperasi. Dengan begitu, nantinya bisa membeli pasokan keledai di koperasi tersebut.

“Terus sampean belinya di mana,” tanya Ganjar.

“Ya dari Solo Pak,” kata warga.