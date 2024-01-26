Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pesta Rakyat di Semarang, Ganjar Pranowo Hadir Sapa Puluhan Ribu Pendukungnya

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |22:07 WIB
Pesta Rakyat di Semarang, Ganjar Pranowo Hadir Sapa Puluhan Ribu Pendukungnya
Ganjar Pranowo sapa pendukungnya saat pesta rakyat di Semarang (Foto: Ist)
A
A
A

 

SEMARANG - Puluhan ribu orang dari Kabupaten Semarang bersama-sama mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dalam Pilpres 2024. Deklarasi dilakukan dengan suasana penuh semangat dan keceriaan.

Aksi deklarasi berlangsung dalam konser megah bertema Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud #28 di Alun-Alun Bung Karno, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (26/1/2024).

Puluhan ribu warga Kabupaten Semarang antusias menyatakan dukungan mereka untuk pasangan Ganjar-Mahfud. Sementara pesta rakyat terseut dimeriahkan penampilan istimewa dari Yogaswara Grupe, Gan Z Vibes, Tipe-X, dan NDX AKA.

Ganjar Pranowo hadir memberikan sambutan hangat. Ganjar memotivasi puluhan ribu warga Kabupaten Semarang yang hadir di tengah guyuran hujan. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kedamaian termasuk dalam menyukseskan Pemilu pada 14 Februari mendatang.

"Mari kita menikmati hiburan dengan pesan-pesan damai mendekati pemilik kita juga harus damai. Maka, saya ingin mengajak kita semua berpikir rasional mari kita pakai akal sehat kita jangan sampai memecah belah persahabatan kita," ujar Ganjar.

Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya kepada puluhan ribu pendukung yang tetap hadir ke acara pesta rakyat meskipun cuaca kurang mendukung.

"Selamat berbahagia saya bangga bisa menyampaikan terima kasih karena kawan-kawan semuanya hadir cuaca seperti ini kita semua tetap bertahan. Dengan hiburan kecil dari Sahabat Ganjar ini bisa membuat kawan-kawan berbahagia selalu,” kata Ganjar.

Sementara Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, yang juga mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, terkesan dengan semangat warga Kabupaten Semarang dalam acara pesta rakyat.

"Sejak tadi saya melihat sesuatu yang luar biasa dalam hati saya kagum sekali. Saya lihat temen-temen semua dihujani dengan deras bukannya bubar malah tambah ramai,” katanya.

