INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Mardiono Sowan ke Kiai di Semarang Jelang Akhir Masa Kampanye

Aufi Shabirah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |08:33 WIB
Mardiono Sowan ke Kiai di Semarang Jelang Akhir Masa Kampanye
Mardiono Sowan ke Ponpes Al-Itqon
A
A
A


SEMARANG - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono bersilaturahmi kepada Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Itqon KH Ahmad Haris Shodaqoh, di Semarang, Jawa Tengah.

Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, ini mengatakan, silaturahmi kali ini dilaksanakan untuk melaporkan segala ikhtiar politiknya sekaligus meminta doa jelang Pemilu.

Sebelumnya, Mardiono telah menggunakan masa kampanye di Pemilu 2024 ini untuk berkeliling Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dia juga gencar mensosialisasikan Ganjar-Mahfud.

“Di samping beliau ini senior di PPP, mengakhiri masa kampanye segala upaya ikhtiar secara konseptual telah kita lakukan. Tinggal terakhir spiritual, karena PPP warisan ulama maka bagaimana partai ini bisa bangkit naik kembali,” ujar Muhamad Mardiono.

Pimpinan partai berlambang Kakbah ini menyebut, doa dan istigosah akan terus dipanjatkan salah satunya di Ponpes Al-Itqon.

“Di Jakarta sendiri sejak 13 Januari telah dilakukan istigosah setiap malam dan akan ditutup pada 13 Februari (malam menuju pencoblosan). Kemudian, nanti istigosah disambung di Ponpes ini mulai 14 Februari untuk menjaga suara umat yang diamanahkan kepada PPP,” jelasnya.

“Bagaimana itu (doa) dilaksanakan untuk menjaga suara umat yang diamanahkan kepada PPP. Karena bisa berpotensi dicurangi, hilang suaranya, kita bentengi dengan saksi dan doa supaya Allah mengabulkan segala upaya,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
