HOME NEWS JATENG

Bertekad Hadirkan Rumah Murah bagi Warga Kecil, Ganjar: Kalau Perlu Kita Hadirkan Kredit Khusus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |16:25 WIB
Bertekad Hadirkan Rumah Murah bagi Warga Kecil, Ganjar: Kalau Perlu Kita Hadirkan Kredit Khusus
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertekad untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, salah satunya dengan program ‘Rumah Kita’ Beli Rumah Semudah DP Motor yang merupakan bagian dari 21 program yang digagasnya.

Ganjar menyebutkan jika diperlukan, nantinya akan disiapkan kredit khusus bagi sejumlah golongan agar program tersebut bisa dirasakan masyarakat.

“Soal rumah ini betul, jadi kita lagi siapkan, kalau perlu kita siapkan skim kredit khusus untuk golongan, mohon maaf ya, golongan yang rendah, sehingga itu nanti bisa terjangkau,” kata Ganjar saat menghadiri acara launching KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar kemudian menyebutkan bahwa nantinya program rumah tersebut tidak memiliki biaya DP 0 persen.

Telusuri berita news lainnya
