HOME NEWS JATENG

Launching Program KTP Sakti, Ganjar Pastikan Data Warga Bakal Aman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |15:39 WIB
Launching Program KTP Sakti, Ganjar Pastikan Data Warga Bakal Aman
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melaunching program KTP Sakti yang digagasnya. Ganjar menjamin bahwa seluruh data warga di KTP Sakti tidak akan bocor.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan warga bernama Fadilah di agenda launching program KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). Fadilah mempertanyakan dengan KTP Sakti, data masyarakat dijamin tidak bocor dan tepat sasaran.

“Kan tadi KTP-nya dijadiin satu, KTP Sakti. Kartu-kartunya dijadiin satu jadi KTP saja. Datanya bisa dipastikan tidak, tepat sasaran dan tidak bocor?,” tanya Fadilah.

Ganjar menegaskan bahwa dengan KTP Sakti terjamin data warga tidak akan bocor. Sebab, terkait pengamanan data, ia menyebutkan ada pihak IT.

“Benar pertanyaannya datanya jangan sampai bocor. Maka nanti biar ahli TI yang membuat pengamanannya,” ucap Ganjar.

Ganjar menyebutkan terkait masalah kebocoran data sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Kependudukan. Ia mengatakan pernah membahas hal tersebut saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

“Jenengan betul datanya ga boleh bocor. Kemarin ada cerita data bocor maka security system nya sekarang diperbaiki. Yang kedua setelah itu datanya diolah, diolah itu untuk tahu jenis kelamin, umur, pendidikan status sosial, status ekonomi dan lain lain,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
