Angin Puting Beliung Terjang Bandung, 59 Rumah Rusak

BANDUNG - Sebanyak 59 rumah warga di tiga kecamatan, Cimenyan, Arjasari, dan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, rusak akibat diterjang puting beliung pada Jumat (29/12/2023) sore. Kerusakan mayoritas terjadi di bagian atap.

Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Hadi Rahmat mengatakan, hujan deras disertai angin kencang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu, Cimenyan, Arjasari, dan Ciparay.

"Di Kecamatan Cimenyan, 3 unit bangunan terdampak, 55 rumah rusak ringan, dan 1 unit rumah rusak berat," kata Hadi Rahmat, Sabtu (30/12/2023).

Bencana angin puting beliung di Kecamatan Ciparay, ujar dia, menyebabkan 15 rumah rusak ringan. Puting beliung di Kecamatan Arjasari, menyebabkan satu unit rusak ringan.

"Korban terdampak 16 kepala keluarga atau 61 orang jiwa," ujarnya.

Hadi Rahmat menuturkan, petugas BPBD Jabar dan Kabupaten Bandung telah melakukan asesmen dan pendataan. Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk waspada bencana.

"Petugas bersama masyarakat membersihkan material bangunan dan pohon tumbang yang diterjang puting beliung," tutur Hadi Rahmat.