Kisah Ramalan Peramal Buta Baba Vanga Sebut Presiden Putin Bakal Tewas Dibunuh Tahun 2024

JAKARTA - Kisah ramalan peramal buta Baba Vanga sebut presiden Putin bakal tewas dibunuh tahun 2024. Dalam hal ini, Vangelia Pandeva Gushterova atau yang populer dengan sebutan Baba Vanga, lahir pada tahun 1911 dan diduga memiliki kemampuan kenabian.

Buta sejak masa kanak-kanak, peramal asal Bulgaria ini tampaknya mampu melihat masa depan, "kekuatan" yang dikaitkan dengan tornado yang membuatnya buta. Salah satunya mengenai kematian dari Presiden Putin yang akan tewas pada tahun 2024.

Berikut kisah ramalan peramal buta Baba Vanga sebut presiden Putin bakal tewas dibunuh tahun 2024:

Adapun, Vanga telah memperkirakan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin oleh rekan senegaranya tahun depan.

Bisa dibilang ada banyak upaya pembunuhan terhadap Putin. Dianggap sebagai salah satu orang paling berkuasa di dunia, presiden Rusia terus menarik pendukung dan penentangnya.

Baba mendapat penglihatan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan dibunuh oleh seseorang dari negaranya tahun depan.

Dalam hal ini banyak ramalannya yang menjadi kenyataan jauh setelah kematiannya. Misalnya, Baba Vanga dikatakan telah meramalkan kematian Putri Diana, tenggelamnya kapal selam Rusia Kursk, dan serangan teror 9/11. Dia bahkan diduga meramalkan kematiannya sendiri pada 11 Agustus 1996 di usia 85 tahun.