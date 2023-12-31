Polisi di AS Khawatir Seorang Remaja China Pertukaran Pelajar Diculik

Polisi AS khawatir seorang remaja China pertukaran pelajar diculik (Foto: Departemen Polisi Riverside)

UTAH – Polisi di Amerika Serikat (AS) sedang mencari seorang remaja pertukaran pelajar China atau Tiongkok yang mereka khawatirkan telah diculik.

Kai Zhuang, 17, terakhir terlihat pada Rabu (27/12/2023) di rumahnya di kota Riverdale di Utah, AS.

Polisi mengatakan ada kemungkinan dia ditahan di luar keinginannya dan berada dalam bahaya.

Petugas diberitahu tentang kekhawatiran tentang keselamatan Kai pada Kamis (28/12/2023) malam oleh sekolah tempat dia bersekolah di Riverdale, yang telah dihubungi oleh orang tuanya di rumahnya di Tiongkok.

Kepala Departemen Kepolisian Riverdale Casey Warren mengatakan orang tua tersebut mengatakan kepada pejabat sekolah bahwa mereka telah dikirimi permintaan tebusan dan foto putra mereka, yang mengindikasikan bahwa dia telah diculik.

Petugas kemudian mengunjungi rumah keluarga angkat tempat remaja hilang itu tinggal, dan mengatakan mereka tidak menyadari bahwa remaja tersebut tidak ada di rumah pada saat itu.

Keluarga tersebut mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah melihat Kai pada malam tanggal 27 Desember dan mungkin mendengarnya pada dini hari keesokan paginya.