Perayaan Malam Tahun Baru, Prancis Kerahkan 90.000 Polisi untuk Berpatroli

Prancis kerahkan 90.00 polisi untuk menjaga keamanan Malam Tahun Baru (Foto: AFP)

PARIS - Keamanan akan diperketat di seluruh Prancis pada Malam Tahun Baru, dengan 90.000 petugas polisi akan dikerahkan.

Kepala intelijen dalam negeri Céline Berthon pada Jumat (29/12/2023) mengatakan dari jumlah tersebut, 6.000 orang akan berada di Paris. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan lebih dari 1,5 juta orang diperkirakan akan menghadiri perayaan di Champs-Elysees.

Berbicara pada konferensi pers, Darmanin mengutip ancaman teroris yang sangat tinggi karena apa yang terjadi di Israel dan Palestina mengacu pada perang Israel-Hamas.

Darmanin mengatakan polisi untuk pertama kalinya akan dapat menggunakan drone sebagai bagian dari upaya keamanan, dan puluhan ribu petugas pemadam kebakaran serta 5.000 tentara juga akan dikerahkan.

Perayaan Malam Tahun Baru di Paris akan berpusat pada Olimpiade Paris 2024, termasuk pertunjukan DJ, kembang api, dan proyeksi video di Arc de Triomphe.