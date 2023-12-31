Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Kawasan Kuta Diberlakukan Car Free Night saat Malam Tahun Baru

Indira Arri , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |09:38 WIB
Kawasan Kuta Diberlakukan Car Free Night saat Malam Tahun Baru
Kawasan Kuta Diberlakukan CFN saat Malam Tahun Baru/Foto: MNC Portal
A
A
A

KUTA - Kawasan wisata Pantai Kuta Bali bersih dari kendaraan saat perayaan malam pergantian tahun. Jajaran Satlantas Polresta Denpasar akan menutup dan mengalihkan sejumlah ruas jalan agar tidak terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan saat malam tahun baru 2024.

Kapolresta Denpasar, Kombes pol Wisnu Prabowo mengatakan, rekayasa arus lalu lintas ini akan mulai diberlakukan pada pukul 15.00 wita.

“Hingga kondisi arus lalu lintas kembali normal pasca malam pergantian tahun,”ujar Wisnu dikutip, Minggu (31/12/2023).

Menurutnya, jajaran Polresta Denpasar juga akan bekerjasama dengan dinas perhubungan guna menindak tegas kendaraan yang melanggar ketentuan parkir saat pemberlakuan rekayasa arus lalulintas ini.

Rekayasa arus lalu lintas di kawasan wisata Kuta diantaranya, Simpang Patih Jelantik - Legian sepanjang 6,1 kilometer dimana arus lalin menuju ground zero ditutup dialihkan ke jalan Legian Kaja - Raya Seminyak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100483/sampah-xFQe_large.jpg
Sampah Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta Capai 120 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100326/malam_tahun_baru-KiMk_large.jpg
Malam Tahun Baru, Lautan Manusia Padati Bundaran HI Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100317/prabowo-r7VB_large.jpg
Malam Tahun Baru, Prabowo Tegaskan Sebagian Besar Pejabat Masih Bekerja di Kantor Masing-Masing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100246/tahun_baru-w3M8_large.jpg
Jelang Tahun Baru, 299 Ribu Kendaraan Terpantau Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100105/ilustrasi_polisi_lakukan_penyekatan_jalan-pxKm_large.jpeg
Jelang Perayaan Tahun Baru 2025, Polres Metro Bekasi Sekat 3 Titik Jalur Menuju Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/338/3099959/rekayasa_lalu_lintas-t1qh_large.jpg
Malam Muhasabah di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Sisi Utara Jakpus Ditutup!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement