Kawasan Kuta Diberlakukan Car Free Night saat Malam Tahun Baru

Kawasan Kuta Diberlakukan CFN saat Malam Tahun Baru/Foto: MNC Portal

KUTA - Kawasan wisata Pantai Kuta Bali bersih dari kendaraan saat perayaan malam pergantian tahun. Jajaran Satlantas Polresta Denpasar akan menutup dan mengalihkan sejumlah ruas jalan agar tidak terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan saat malam tahun baru 2024.

Kapolresta Denpasar, Kombes pol Wisnu Prabowo mengatakan, rekayasa arus lalu lintas ini akan mulai diberlakukan pada pukul 15.00 wita.

“Hingga kondisi arus lalu lintas kembali normal pasca malam pergantian tahun,”ujar Wisnu dikutip, Minggu (31/12/2023).

Menurutnya, jajaran Polresta Denpasar juga akan bekerjasama dengan dinas perhubungan guna menindak tegas kendaraan yang melanggar ketentuan parkir saat pemberlakuan rekayasa arus lalulintas ini.

Rekayasa arus lalu lintas di kawasan wisata Kuta diantaranya, Simpang Patih Jelantik - Legian sepanjang 6,1 kilometer dimana arus lalin menuju ground zero ditutup dialihkan ke jalan Legian Kaja - Raya Seminyak.