Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mutilasi Istrinya Jelang Malam Tahun Baru, James Serahkan Diri ke Polisi

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |13:03 WIB
Mutilasi Istrinya Jelang Malam Tahun Baru, James Serahkan Diri ke Polisi
TKP Suami Mutilasi Istri/ Foto: Okezone
A
A
A

MALANG - Pria di Kota Malang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Pelaku diketahui bernama James Loodewyk Tomatala (61), yang menghabisi nyawa istrinya Ni Made Sutarini (55) di rumahnya Jalan Serayu Nomor 6 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

Ketua RT 4 RW 2, Slamet Afandi, mengatakan, kasus pembunuhan ini terungkap karena pelaku menyerahkan diri ke Polsek Blimbing, usai melakukan aksi kejinya membunuh dan memutilasi korban. Peristiwa penyerahan diri pelaku ke polisi berlangsung pada Minggu (31/12/2023).

"Orangnya menyerahkan diri, sekitar jam 8 pagi tadi, si James-nya menyerahkan diri langsung," kata Slamet Afandi, ditemui di lokasi kejadian, pada Minggu pagi (31/12/2023)

Pelaku kata dia menyerahkan diri dengan kondisi sudah bersih dan mengenakan celana pendek sekitar pukul 08.00 WIB. Namun Andi sapaan akrabnya, menyatakan bahwa kronologi jelasnya ia tak mengetahui pasti. Tetapi yang jelas sehari sebelum kejadian terjadi pertengkaran, hingga sempat terdengar suara minta tolong diduga dari korban.

"Warga lihat korban terakhir itu kemarin jam setengah 8, dijemput (sama pelaku) dari Sasana Krida acaranya SBY itu. Kemarin bertengkarnya warga mendengar," pungkasnya.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto menambahkan, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Blimbing usai melakukan aksi kejinya.

Sejauh ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan ke tersangka, termasuk mendalami dugaan kejiwaan pelaku yang nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya sendiri.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168462/viral-wUS6_large.jpg
Ini Tampang dan Motif Alvi Maulana, Pelaku Bengis yang Mutilasi Pacarnya hingga 65 Bagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168161/pembunuhan-xCFf_large.jpg
Puluhan Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Lereng Gunung Welirang, Diduga Korban Mutilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/340/3156835/pembunuhan-c7mR_large.jpg
Sadis! Wanita Cantik Mutilasi Suami di Tengah Hutan, Takut Hidup Kembali Kepala Korban Dipenggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/340/3149724/pembunuhan-PlUD_large.jpg
Jejak Darah Wanita Cantik Korban Mutilasi di Padang Pariaman Dikirim ke RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148627/update_kasus_mutilasi_perempuan_cantik_jadi_10_bagian_motifnya_utang_piutang-9mKf_large.jpeg
Update Kasus Mutilasi Perempuan Cantik Jadi 10 Bagian, Motif Utang Piutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113514/viral-fSVz_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Mayat Pria Tanpa Kepala dan Tak Berbusana di Jombang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement