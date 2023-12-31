Mutilasi Istrinya Jelang Malam Tahun Baru, James Serahkan Diri ke Polisi

MALANG - Pria di Kota Malang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Pelaku diketahui bernama James Loodewyk Tomatala (61), yang menghabisi nyawa istrinya Ni Made Sutarini (55) di rumahnya Jalan Serayu Nomor 6 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

Ketua RT 4 RW 2, Slamet Afandi, mengatakan, kasus pembunuhan ini terungkap karena pelaku menyerahkan diri ke Polsek Blimbing, usai melakukan aksi kejinya membunuh dan memutilasi korban. Peristiwa penyerahan diri pelaku ke polisi berlangsung pada Minggu (31/12/2023).

"Orangnya menyerahkan diri, sekitar jam 8 pagi tadi, si James-nya menyerahkan diri langsung," kata Slamet Afandi, ditemui di lokasi kejadian, pada Minggu pagi (31/12/2023)

Pelaku kata dia menyerahkan diri dengan kondisi sudah bersih dan mengenakan celana pendek sekitar pukul 08.00 WIB. Namun Andi sapaan akrabnya, menyatakan bahwa kronologi jelasnya ia tak mengetahui pasti. Tetapi yang jelas sehari sebelum kejadian terjadi pertengkaran, hingga sempat terdengar suara minta tolong diduga dari korban.

"Warga lihat korban terakhir itu kemarin jam setengah 8, dijemput (sama pelaku) dari Sasana Krida acaranya SBY itu. Kemarin bertengkarnya warga mendengar," pungkasnya.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto menambahkan, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Blimbing usai melakukan aksi kejinya.

Sejauh ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan ke tersangka, termasuk mendalami dugaan kejiwaan pelaku yang nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya sendiri.