HOME NEWS JABAR

Gempa M5,0 Guncang Pangandaran, Begini Hasil Analisis BMKG

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |13:07 WIB
Gempa M5,0 Guncang Pangandaran, Begini Hasil Analisis BMKG
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,0 mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (31/12/2023), pukul 11.52 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8,20° LS ; 107,85° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 90 Km arah Barat Daya Pangandaran, Jawa Barat pada kedalaman 50 km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa gempa bumi ini dirasakan di Garut dan Pangalengan dengan skala intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu), Kota Banjar, Cianjur, Tasikmalaya dengan skala intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tak berpotensi tsunami," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
gempa gempa pangandaran BMKG
Telusuri berita news lainnya
