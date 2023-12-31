Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gempa M4,8 Sumedang Terasa hingga Bandung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |21:08 WIB
Gempa M4,8 Sumedang Terasa hingga Bandung
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,8 yang mengguncang kawasan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Gempa tersebut tercatat pada Minggu (31/12/2023) pukul 20.34 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di darat 2 kilometer timur laut Kabupaten Sumedang. Tepatnya berada di 6.85 Lintang Selatan (LS) dan 107.94 Bujur Timur (BT).

 BACA JUGA:

“#Gempa (UPDATE) Mag:4.8, 31-Des-23 20:34:24 WIB, Lok:6.85 LS, 107.94 BT (Pusat gempa berada di darat 2 km Timur Laut Kab.Sumedang)” tulis BMKG dalam akun resmi media sosial xnya, Minggu (31/12/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 5 kilometer. Getaran gempa terasa lemah hingga lemah di beberapa wilayah yakni Lembang, Subang, Garut dan Bandung.

“III-IV Sumedang, III Lembang, II - III Subang, II-III Bandung, II Garut,” tulis keterangan itu.

BMKG juga mengimbau akan potensi terjadinya gempa bumi susulan.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Sumedang gempa
Telusuri berita news lainnya
