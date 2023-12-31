Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Kabur dari Kerjaran Polisi, Seorang Target Operasi Tewas Mengambang di Sungai

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |12:26 WIB
Kabur dari Kerjaran Polisi, Seorang Target Operasi Tewas Mengambang di Sungai
Ilustrasi (Foto : Freepik)
MURATARA - Penemuan mayat mengambang sempat menghebohkan di Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, berjenis kelamin pria diketahui bernama Rudi (35) warga asal Desa Bukit Tigor, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dan ternyata merupakan mayat target operasi atau TO Satres Narkoba Polres Muratara.

Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardani melalui Kasat Reskrim AKP Sopian Hadi mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan saat ini yang bersangkutan merupakan TO narkoba. Dan saat akan ditangkap terjun ke sungai.

“Yang bersangkutan merupakan TO Tim Satnarkoba Polres Muratara, dan saat akan ditangkap kabur terjun ke sungai,” katanya.

Dijelaskan Sopian, yang bersangkutan ini saat akan dilakukan penegakan hukum berusaha kabur dan terjun ke sungai, hingga ditemukannya temuan mayat kemarin.

“Kita sudah sinkron kan dengan Satres Narkoba, memang benar TO yang ditenukan itu ataa nama Rudi," katanya.

Selain itu tambah Kasat Reskrim, motor yang bersangkutan juga sudah diamankan di Polres oleh Satres Narkoba. Kemudian dari yang bersangkutan mengakui kalau motor yang diamankan merupakan milik almarhum.

"Kita sesuaikan dengan keluarganya, benar katanya mayat almarhum," pungkasnya.

Diketahui temuan mayat tersebut bermula ditemukan warga mengapung di Sungai Rawas pada Sabtu, 30 Desember 2023 sekitar pujul 08.00 WIB. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga bernama Juanda yang saat itu hendak menuju ke kebunnya pakai perahu dengan melewati aliran Sungai Rawas.

"Saat Juanda sampai di kebun dan hendak menepi, datang Sul menghampiri Juanda. Dan memberitahu ada mayat yang mengapung dan hanyut di tengah aliran sungai," jelas Kasat Reskrim.

