Bantu Masyarakat, Relawan Ganjar-Mahfud Adakan Pasar Sembako Murah di Banten

LEBAK - Di tengah lonjakan harga sembako yang membebani masyarakat, kehadiran pasar sembako murah yang diselenggarakan oleh relawan Srikandi Ganjar Banten menjadi angin segar bagi warga di Kampung Karag, Desa Gunungsari, Kecamtan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (31/12/2023).

Ketua relawan Srikandi Ganjar Banten Ila Kholilannisa mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat setempat.

Berbagai komoditas sembako seperti beras, gula, minyak goreng, serta bahan pokok lainnya tersedia dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran.

"Kami melihat betapa sulitnya situasi ekonomi saat ini bagi banyak orang. Inilah yang mendorong kami untuk mengadakan pasar sembako murah sebagai bentuk peduli kepada masyarakat," ujar Ila di lokasi.

Ila menuturkan program yang dilakukan relawan Srikandi Ganjar Banten diharapkan dapat bermanfaat dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat di masa sulit seperti ini.

Pada kesempatan ini juga sebagai ajang mengenalkan program-program Ganjar-Mahfud untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Kegiatan semacam ini, diharapkan dapat memberikan manfaat lebih banyak untuk masyarakat di seluruh penjuru Indonesia," ungkap Ila.

"Dengan program ini masyarakat bisa melihat Ganjar-Mahfud pemimpin yang memperhatikan dan mensejahterakan rakyat kecil," tambahnya.