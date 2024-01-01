Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ingatkan Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024, Kapolres Rokan Hulu Juga Berikan Bantuan ke Korban Banjir

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:15 WIB
Ingatkan Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024, Kapolres Rokan Hulu Juga Berikan Bantuan ke Korban Banjir
Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono berikan bantuan sembako kepada korban banjir. (Ist)
A
A
A

 

ROKAN HULU - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, langsung turun untuk memberikan sembako kepada warga yang terdampak banjir.

Bersama Ibu Ketua Bhayangkari Polres Rokan Hulu, Ina Budi Setiyono, Kapolres juga didampingi Wakapolres Rokan Hulu Kompol Erol Ronny Risambessy, Kabag Ops Polres Rokan Hulu Kompol Amru Hutauruk, Kabag SDM Polres Rokan Hulu Kompol Sodarman Sinaga, Kasat Intelkam Polres Rokan Hulu AKP Bunyamin, Kasat Lantas Polres Rokan Hulu AKP Tatit Rizkyan Hanafi, Kapolsek Rambah Iptu Hendra Sitorus, Ketua Bhayangkari Ranting Polsek Rambah Novalia Hendra Sitorus, Kanit Regident Ipda Joni Saputra, Kasi Humas Polres Rokan Hulu Ipda Refli Setyawan Harahap serta jajaran.

AKBP Budi Setiyono menerangkan, kegiatan bansos kepada masyarakat yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Batang Lubuh digelar di tenda dapur umum Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Pasir Pengaraian.

“Bantuan ini kita berikan kepada masyarakat korban banjir dan diserahkan ke perwakilan RT Desa. Ini sebagai bentuk bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah,” ujar Budi Setiyono, dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).

Bantuan berupa nasi bungkus yang sebelumnya dimasak di dapur umum ini selanjutnya dibagikan kepada masyarakat terdampak banjir.

Ia merincikan, untuk data bantuan yang diberikan yaitu 140 bungkus di Dusun Luba Hiir, 80 bungkus di lingkungan Tanjung Harapan, 139 bungkus di lingkungan Tanjung Belanti, 80 bungkus di Dusun Teluk Bintingan dan 40 bungkus di Dusun Nogori.

Halaman: 1 2
1 2
      
