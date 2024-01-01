Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Massa Mengamuk di Besum Jayapura, Bakar Fasilitas Umum dan Perkantoran

Edy Siswanto , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:17 WIB
Massa Mengamuk di Besum Jayapura, Bakar Fasilitas Umum dan Perkantoran
Mencekam, massa mengamuk di Besum, Jayapura, bakar fasilitas umum dan perkantoran. (Ist)
JAYAPURA - Puluhan warga mengamuk dan membakar beberapa fasilitas dan perkantoran di Kampung Karya Bumi Besum Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (1/1/2024).

Aksi ini lantaran salah seorang warganya meregang nyawa oleh oknum aparat dikampung tersebut.

Meski kronologi masih perlu didalami, akibat peristiwa ini puluhan warga melakukan aksi di Kampung Karya Bumi Besum.

Berdasarkan kronologi dihimpun, kejadian bermula saat diduga korban dalam kondisi dipengaruhi minuman keras (miras) memalak warga yang melintas. Di saat bersamaan, melintas aparat keamanan Genyem. Di saat itulah aksi korban ditegur aparat tersebut. Namun, teguran itu tidak diterima, hingga anggota dikabarkan dikeroyok oleh korban dan beberapa pemuda.

Namun nahas, aksi pengeroyokan tersebut malah berakibat tersabetnya salah satu pelaku. Pelaku terkena sabetan senjata tajam di bagian leher. Setelah dilarikan ke rumah sakit, pelaku tersebut meninggal dunia.

"Jadi ada warga dari kampung sebelah membuat onar, ditegur salah satu anggota yang tinggal di Besum, tapi tidak terima ditegur hingga terjadi keributan itu. Pelaku yang mabuk mendatangkan massa dengan maksud untuk membuat perhitungan dengan anggota, dan untuk membela diri akhirnya pelaku terkena sabetan senjata tajam," ungkap Kepala Kampung Karya Bumi Maryani.

Warga yang tersebut emosi membakar kantor kampung dan Pos Pol setempat.

