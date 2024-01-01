Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dua Pendaki Perempuan Alami Hipotermia di Gunung Lawu

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |11:50 WIB
Dua Pendaki Perempuan Alami Hipotermia di Gunung Lawu
Tim SAR evakuasi korban di Gunung Lawu (foto: dok ist)
KARANGANYAR - Dua perempuan pendaki Gunung Lawu Kabapaten Karanganyar mengalami hipotermia pukul 08.00 WIB berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dalam keadaan selamat, Senin (1/1/2024).

Identitas dua pendaki itu: Desita Wening H (17) warga Gulon RT 01 RW 09 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan Ria Restu R (16) Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

Kepala Kantor SAR Semarang, Heru Suhartanto menceritakan kronologi kejadian pada Minggu (31/12/23) sekitar pukul 10.00 WIB rombongan berjumlah 9 orang melakukan pendakian dari Basecamp Cemoro Kandang.

"Di tengah pendakian sekitar pukul 15.00 WIB, dua survivor mulai merasakan gejala sakit memaksa melanjutkan perjalanan sampai pos 3 akhirnya mengalami gejala hipotermia butuh evakuasi," ungkapnya.

