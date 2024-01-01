Advertisement
HOME NEWS JATENG

MNC Media Jadi Penyelenggara Debat, Hary Tanoe Tegaskan Tak Ada Conflict of Interest

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:44 WIB
MNC Media jadi penyelenggara debat capres, Hary Tanoe pastikan tidak ada conflict of interest. (MPI/Riyan Rizki)
SEMARANG - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menanggapi perihal penolakan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terkait MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga. Hary Tanoe menegaskan tidak ada conflict of interest. Pihaknya hanya menayangkan debat.

"Enggak ada, enggak ada conflict of interest. Kita cuma broadcast aja," kata Hary Tanoe di GOR Satria, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024).

Hary Tanoe menyerahkan seluruhnya kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sebab, menurut dia, seluruh ketentuan sudah diatur pihak KPU.

"Tanya KPU saja ya," ujar Hary Tanoe.

Sementara itu, sebelumnya Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi perihal adanya penolakan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terkait MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga.

