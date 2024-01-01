Kecelakaan Maut Bus di Tol Japek, Seluruh Korban Dibawa ke RS Rosela Karawang

KARAWANG - Kasie Humas Polres Karawang, Ipda Kusmayadi mengatakan, seluruh korban kecelakaan bus yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek tepatnya KM 41 A, Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, pada Minggu 31 Desember 2023 di bawa ke Rumah Sakit Rosela Karawang.

Kata dia, peristiwa ini menyebabkan enam orang tewas dan belasan lainnya menderita luka-luka.

"Seluruh korban kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Rosela Karawang," kata Kusmayadi, Senin (1/1/2024).

Berawal saat bus PO Bhineka bernomor polisi E-7706-AA yang dikendarai Dea Aprilian (28) saat itu menuju arah Cikampek, saat tiba di KM 41, berjalan di lajur dua oleng ke sebelah kiri. Saat oleng, bus kemudian menabrak pembatas jalan di sebelah kiri jalan. Tabrakan itu membuat bus terbalik.