HT Kunjungi Semarang Bareng Ganjar Pranowo

Capres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo hadir di Semarang bersama Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)

SEMARANG - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Liliana Tanoesoedibjo dan Warren Tanoesoedibjo mengunjungi Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (01/01/2024).

Hadir juga dalam kunjungan tersebut calon presiden dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Pada kesempatan itu, HT dan Ganjar mengikuti sejumlah kegiatan bersama.

“Mendarat di Semarang bersama istri dan Warren di hari pertama tahun 2024, dalam rangka beberapa kegiatan bersama Capres Ganjar Pranowo,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Selasa (02/01/2024).

Pada kesempatan itu, hadir juga Habib Zein Assegaf (Habib Kribo).

(Widi Agustian)