HOME NEWS NEWS

Warga Sidoarjo Berharap Caleg Perindo Tetap Mengakomodir Kepentingan Rakyat Jika Sudah Terpilih

Yoyok Agusta , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |12:48 WIB
Warga Sidoarjo Berharap Caleg Perindo Tetap Mengakomodir Kepentingan Rakyat Jika Sudah Terpilih
SIDOARJO - Guna mendekatkan masyarakat dengan Partai Perindo, Caleg DPR RI dari Dapil 1 Jawa Timur, Anang Iskandar melakukan blusukan ke Desa Sawo Tratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Kamis (28/12/2023).

Dalam tebus murah sembako berupa beras dan minyak goreng ini diapresiasi oleh warga. Diungkapkan Luziana, salah seorang warga, bahwa mereka mengaku terbantu dengan adanya tebus murah.

Warga juga berharap, agar para Caleg Perindo jika terpilih nanti agar tetap mengakomodir aspirasi masyarakat. Sehingga warga mendapat manfaat dari kesuksesan para caleg.

Ia menggelar tebus murah sembako. Dalam kesempatan itu, bukan hanya melakukan mengenalkan diri sebagai Caleg Perindo. Namun, juga memberikan edukasi tata cara mencoblos yang benar.

Sebanyak 130 warga Desa Sawo Tratap berkumpul di salah satu rumah milik tokoh setempat. Setelah sebelumnya, mereka mengambil kupon yang disiapkan, para warga ini kemudian mendengar pemaparan para Caleg Perindo.

Adapun yang hadir adalah Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim Anang Iskandar, Caleg DPRD Sidoarjo Dapil 6 Windhu Huru Astutie dan Ketua DPD Perindo Sidoarjo Edi Setiabudi.

Halaman:
1 2
      
