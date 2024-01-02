Selain Tebus Murah Perindo, Anang Iskandar Juga Sosialisasikan Pencoblosan ke Warga Sidoarjo

SIDOARJO - Guna mendekatkan masyarakat dengan Partai Perindo, Caleg DPR RI dari Dapil 1 Jawa Timur, Anang Iskandar melakukan blusukan ke Desa Sawo Tratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Kamis (28/12/2023).

Ia menggelar tebus murah sembako. Dalam kesempatan itu, bukan hanya melakukan mengenalkan diri sebagai Caleg Perindo. Namun, juga memberikan edukasi tata cara mencoblos yang benar.

Sebanyak 130 warga Desa Sawo Tratap berkumpul di salah satu rumah milik tokoh setempat. Setelah sebelumnya, mereka mengambil kupon yang disiapkan, para warga ini kemudian mendengar pemaparan para Caleg Perindo.

BACA JUGA: Warga Surabaya Sambut Antusias Pasar Murah Yang Digelar Caleg Perindo Anang Iskandar

Adapun yang hadir adalah Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim Anang Iskandar, Caleg DPRD Sidoarjo Dapil 6 Windhu Huru Astutie dan Ketua DPD Perindo Sidoarjo Edi Setiabudi.

Anang Iskandar tidak saja membagikan kartu Perindo, namun juga memberikan edukasi kepada warga tentang tata cara pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang benar.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Anang Iskandar juga juga menjelaskan visi misi dan program Partai Perindo.