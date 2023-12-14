Warga Surabaya Sambut Antusias Pasar Murah Yang Digelar Caleg Perindo Anang Iskandar

SURABAYA - Warga Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya antusias menghadiri acara pasar murah yang digelar calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1 dari Partai Perindo, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, pada Kamis (14/12/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Anang Iskandar didampingi Caleg DPRD Jatim Dapil 1 (Surabaya), Gunawan STh dan Caleg DPRD Surabaya Dapil 4, Michael SH MH. Baksos ini menempati Gedung Serba Guna RW 4 Kelurahan Simomulyo dan disiapkan sebanyak 1.000 liter minyak goreng.

Minyak goreng tersebut dijual seharga Rp10.000 per liter atau perbotol. Harga tersebut lebih murah dibanding harga di pasaran yang sekitar Rp15.000 per liter.

Salah satu warga, Yati (63) mengapresiasi caleg Partai Perindo yang konsisten membantu rakyat kecil. Kegiatan dari caleg partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat ini mampu meringankan beban warga dalam membeli sembako. "Saya sangat berterima kasih pada Partai Perindo, terutama Pak Anang Iskandar. Semoga sukses dan bisa terus membantu rakyat kecil," katanya.