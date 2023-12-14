Caleg Perindo Anang Iskandar Gelar Pasar Murah Minyak Goreng di Surabaya

SURABAYA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1 dari Partai Perindo, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar menggelar acara pasar murah di Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya pada Kamis (14/12/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Anang Iskandar didampingi Caleg DPRD Jatim Dapil 1 (Surabaya), Gunawan STh dan Caleg DPRD Surabaya Dapil 4, Michael SH MH. Kegiatan bakti sosial (baksos) ini menempati Gedung Serba Guna RW 4 Kelurahan Simomulyo dan disiapkan sebanyak 1.000 liter minyak goreng. Minyak goreng tersebut dijual seharga Rp10.000 per liter atau perbotol. Harga tersebut lebih murah dibanding harga di pasaran yang sekitar Rp15.000 per liter.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga setempat. Ribuan warga yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, memenuhi Gedung Serba Guna RW 4. Sebelum kegiatan tebus murah minyak goreng berlangsung, terlebih dulu Anang Iskandar memberi sambutan sembari memperkenalkan diri pada warga yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Anang mengatakan bahwa dirinya lahir dan besar di Mojokerto. Kemudian menempuh pendidikan di Akademi Polisi (Akpol). Bapak lima anak itu juga sempat menjadi Kapolrestabes Surabaya. Anang juga menceritakan latar belakang keluarganya. "Ayah saya seorang tukang cukur (potong rambut). Bahkan, semasa SMA, saya juga sempat bekerja sebagai tukang cukur," katanya.

Disela-sela kegiatan baksos Anang mengatakan, acara tebus murah minyak goreng ini digelar karena salah satu kebutuhan pokok tersebut harganya cukup tinggi. "Ini merupakan langkah pertama. Nanti akan ada langkah-langkah selanjutnya untuk pasar murah di tempat lain. Nanti mungkin ada berasnya juga," katanya.