Jelang Pemilu 2024, DPW Perindo Sumut Konsolidasi Bersama DPD Seluruh Kepulauan Nias

NIAS - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Utara Partai Perindo menggelar konsolidasi bersama DPD Perindo di Kepulauan Nias dan para calon legislatif untuk pemenangan pemilu 2024. Perekrutan saksi disetiap TPS merupakan salah satu agenda penting yang dibahas.

Diketahui, rapat konsolidasi DPW Perindo Sumut bersama DPD Perindo Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, tersebut dilaksanakan di Jalan Pluit Binaka km 6 Desa Fodo, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara.

Wakil Ketua Bidang Perkaderan DPW Perindo Sumatera Utara, Budianta Tarigan, mengatakan, rapat yang di Kepulauan Nias untuk membahas sejumlah langkah penting dalam memenangkan pemilu mendatang dengan harapan semua pihak dapat bergerak sehingga target ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yakni 4 persen dapat tercapai.

“Rapat konsolidasi terkait langkah langkah pemenangan pemilu 2024. Salah satu agenda pembahasan tentang perekrutan saksi, para saksi ini akan memiliki tugas penting yakni menjaga proses pemilu dan pilpres 2024 berjalan dengan baik di setiap tempat pemungutan suara” ujar Budianta Tarigan di Gunungsitoli, Rabu (13/12/2023).

Selain memaksimalkan perekrutan para saksi di setiap tempat pemungutan suara DPW Perindo juga berharap agar mengoptimalkan kerja-kerja bakal calon legislatif dengan memaksimalkan kerja dengan sistem tandem antara Caleg DPRD Kabupaten Kota, Provinsi serta DPR RI.