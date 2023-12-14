Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo: Kita Harus Turun Pahami Keinginan Generasi Muda

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |06:10 WIB
Caleg Perindo: Kita Harus Turun Pahami Keinginan Generasi Muda
Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar (Foto: Dimas Choirul)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Timur I Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar menegaskan dirinya lebih tertarik turun ke masyarakat untuk menyampaikan gagasan yang dibawanya. Menurutnya, langkah tersebut sangat mengena ke generasi muda daripada harus memakai gimik-gimik politik.

"Kalau saya ide ide. Dan harus turun ke suasana milenial. Karena saya generasi tua. Kita harus turun harus memahami bagaimana generasi milenial dan generasi z kita berpikir," kata Anang dalam Podcast Aksi Nyata, Selasa (12/12/2023).

Selain itu, generasi muda juga lebih tertarik bila diceritakan soal pengalaman empiris suatu tokoh tentang cerita kesuksesannya. Karenanya, Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu melihat peluang dari ceruk suara ini.

"Jadi mantan kepala BNN dan Bareskrim itu ga sembarangan. Bagaimanaa liku liku dari bawah sampe ke puncak. Nah, ini yang perlu dipahami. Ga bisa kita main gimik. Tidak bisa cuma main ide. Nah kita harus main real, pengalaman adalah guru yang terbaik," ucapnya.

Disadari Anang, politik gimik memang tak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Hal itu dianggapnya wajar sebagai bagian dari cara kandidat untuk dapat mendongkrak elektabilitasnya.

"Politik ini kan berwarna warni ya. Ada yang adu gagasan ada gimik ada yang wait and see. Tapi itu pasti terjadi dalam kehidupan ini," terangnya.

Halaman:
1 2
      
