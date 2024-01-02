Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Japan Airlines Tabrakan dan Terbakar di Bandara Haneda, 5 Penjaga Pantai Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |18:45 WIB
Pesawat Japan Airlines Tabrakan dan Terbakar di Bandara Haneda, 5 Penjaga Pantai Tewas
Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dari pesawat Japan Airlines yang bertabrakan di Bandara Haneda, Jepang, 2 Januari 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

TOKYO – Tabrakan antara pesawat penumpang Japan Airlines dengan pesawat penjaga pantai yang terjadi di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang pada Selasa, (2/1/2024) menewaskan setidaknya lima orang, menurut laporan media. Insiden itu menyebabkan kebakaran hebat di salah satu bandara terpadat di Negeri Sakura.

Lembaga penyiaran publik NHK mengutip juru bicara penjaga pantai mengatakan bahwa lima dari enam kru pesawat penjaga pantai tewas akibat kecelakaan itu, sementara kapten pesawat berhasil menyelamatkan diri.

Sementara itu seluruh penumpang dan awak pesawat Japan Airlines yang berjumlah 379 orang secara ajaib berhasil lolos dari kobaran api yang melalap pesawat.

Tayangan langsung di stasiun penyiaran publik NHK menunjukkan pesawat Japan Airlines (JAL) Airbus A350 terbakar saat tergelincir di landasan sekira pukul 6 sore waktu setempat. Api kemudian dapat dipadamkan meskipun ada upaya keras dari kru penyelamat untuk mengendalikan api.

Rekaman dan gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan para penumpang berteriak di dalam kabin yang dipenuhi asap dan berlari melintasi aspal menjauhi perosotan evakuasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement