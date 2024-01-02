Pesawat Japan Airlines Tabrakan dan Terbakar di Bandara Haneda, 5 Penjaga Pantai Tewas

Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dari pesawat Japan Airlines yang bertabrakan di Bandara Haneda, Jepang, 2 Januari 2024. (Foto: Reuters)

TOKYO – Tabrakan antara pesawat penumpang Japan Airlines dengan pesawat penjaga pantai yang terjadi di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang pada Selasa, (2/1/2024) menewaskan setidaknya lima orang, menurut laporan media. Insiden itu menyebabkan kebakaran hebat di salah satu bandara terpadat di Negeri Sakura.

Lembaga penyiaran publik NHK mengutip juru bicara penjaga pantai mengatakan bahwa lima dari enam kru pesawat penjaga pantai tewas akibat kecelakaan itu, sementara kapten pesawat berhasil menyelamatkan diri.

Sementara itu seluruh penumpang dan awak pesawat Japan Airlines yang berjumlah 379 orang secara ajaib berhasil lolos dari kobaran api yang melalap pesawat.

Tayangan langsung di stasiun penyiaran publik NHK menunjukkan pesawat Japan Airlines (JAL) Airbus A350 terbakar saat tergelincir di landasan sekira pukul 6 sore waktu setempat. Api kemudian dapat dipadamkan meskipun ada upaya keras dari kru penyelamat untuk mengendalikan api.

Rekaman dan gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan para penumpang berteriak di dalam kabin yang dipenuhi asap dan berlari melintasi aspal menjauhi perosotan evakuasi.